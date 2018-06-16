Политика

18:40 16.06.2018

Порошенко: мировые лидеры приобщаются к проблеме освобождения украинских политзаключенных

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Порошенко: мировые лидеры приобщаются к проблеме освобождения украинских политзаключенных

 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что мировые лидеры приобщаются к решению болезненной проблемы освобождения украинцев, которых незаконно удерживает Россия.

"Весь мир встал в поддержку Владимира Балуха, который в знак протеста голодает уже 89 дней, Олега Сенцова, который голодает 34 дня, Александра Шумкова, который голодает 23 дня - и более 70 украинских политических заключенных, которых насильственно удерживает и пытает кремлевский режим", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

"Я поднимаю вопрос об освобождении украинских заложников на всех международных переговорах, и на мой призыв мировые лидеры приобщаются к решению этой болезненной проблемы – давление на Россию продолжается. Требуем от Кремля свободу украинским политзаключенным", - добавил украинский президент.

Теги: #порошенко #политзаключенные #мир
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