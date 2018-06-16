Принцип "малых шагов" по деоккупации Донбасса возможен только при консенсусе всех сторон, в том числе России – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что предлагаемый им принцип малых шагов" по деоккупации Донбасса позволит вернуть не только территории, но и "умы людей", живущих там, но возможен только при консенсусе международных организаций, Украины и России.

"Мы предлагаем механизм малых шагов, шаг за шагом, при котором Украина демонстрирует, как она проводит деоккупацию, скажем, в Новоазовском (сельском) районе или в индустриальной Горловке. Она показывает, что прежде всего – качество жизни и уважение к человеку. Это механизм борьбы за умы тех людей, которым промывают голову российские телеканалы и российская пропаганда", - сказал А.Аваков журналистам в Харькове в субботу.

Вместе с тем, он признал, что принцип "малых шагов" возможен только при консенсусе всех сторон, в том числе России.

"Очень важно и ясно надо понять, что механизм малых шагов возможен при консенсусе международных организаций, стран-гарантов, Украины, и, к сожалению, России. Россия должна принять правило, что она должна выходить из Донбасса, а мы должны принять те правила, которые позволят нам получить результат, минимально считаясь с их (российскими – ИФ) пожеланиями", - сказал министр.

Он также отметил, что согласно данным социологических исследований, больше половины жителей на оккупированных территориях хотят вернуться в Украину.

"По социологическим исследованиям, которые мы имеем – они очень приблизительные, потому что там очень трудно работать социологическим службам – около 60% людей на оккупированных территориях готовы и хотят вернуться в Украину, около 20% хотели бы, но боятся переходного периода, и 20% хотят в Россию", - сказал А.Аваков.

Глава МВД также отметил, что внесенный ранее в Верховную Раду Украины законопроект о коллаборантах недостаточно глубоко проработан. "Один из вариантов закона о коллаборантах внесен, он есть в парламенте. Но, на мой взгляд, он не достаточно глубоко проработан", - сказал он.

А.Аваков подчеркнул, что выступает за одновременное принятие закона о коллаборантах и закона об амнистии. "На мой взгляд, очень важно принимать пакетом, когда есть две чаши весов: один закон о коллаборантах, о мере ответственности тех, кто сотрудничал с оккупационными властями, и один закон об амнистии", - считает министр.

По его мнению, амнистия должна распространяться на тех, кто был вынужден взаимодействовать с оккупационными властями, чтобы выжить, но при этом не совершил тяжких преступлений.

"Это очень важно понимать тем, кто живет сейчас в полосе перед линией столкновения и на оккупированных территориях. Я очень ясно заявляю свою позицию и надеюсь, что меня поддержит большинство в обществе, что ответственность должны понести те люди, которые совершали тяжкие преступления, на руках которых кровь наших солдат, кто участвовал в вооруженных формированиях, стрелял, убивал, оказывал давление против украинских военных и против мирных жителей… Этих людей ждет наказание. Что касается тех, кто как, предположим, врач, учитель или сельский писарь, вынужден был работать и сотрудничать так или иначе с этими незаконными властями, то, думаю, в обществе хватит разума и понимания, этих людей амнистировать и не предъявлять им никаких претензий, потому что не так просто выживать на оккупированных территориях", - сказал А.Аваков.

В декабре 2017 года группа народных депутатов зарегистрировала Верховной Раде Украины законопроект о защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма (№7425).