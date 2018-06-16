Порошенко и Макрон по телефону договорились о дальнейших контактах в "нормандском формате"

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном договорились о дальнейших контактах в "нормандском формате" (Германия, Франция, Украина, Россия) для обеспечения выполнения Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, П.Порошенко и Э.Макрон обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимость внедрения миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории.

"Собеседники приветствовали восстановление встреч в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел и договорились о дальнейших контактах в этом формате для обеспечения выполнения Минских договоренностей", - сказано в сообщении.

Также П.Порошенко призвал усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских политзаключенных, том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.

Собеседники также обсудили подготовку к саммитам Украина - ЕС и Украина - НАТО, которые пройдут в июле в Брюсселе.

Руководители Украины и Франции также выразили удовлетворение развитием двусторонних экономических отношений.

Президент Франции поздравил П.Порошенко с прогрессом в реформах и особенно с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде".

В свою очередь П.Порошенко пригласил Э.Макрона посетить Украину с визитом.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что рабочая встреча представителей "Нормандской четверки" запланирована на понедельник, 18 июня. "Как ожидается, встреча пройдет на уровне политдиректоров во Франции", - сказал источник.