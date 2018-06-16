"Народный фронт" и "Батькивщина" не ведут переговоров об изменении Конституции и переходе к парламентской форме правления – Аваков

Один из лидеров партии "Народный фронт", министр внутренних дел Украины Арсен Аваков утверждает, что его политсила не ведет переговоров с партией ВО "Батькивщина" по вопросу внесения изменений в Конституцию и переходу к парламентской форме правления.

"Нет, переговоров нет", - сказал А.Аваков агентству "Интерфакс-Украина" в субботу в Харькове.

Вместе с тем, комментируя предложение лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко о переходе к парламентской форме правления, А.Аваков отметил, что не знаком с деталями, но поддерживает идею изменения Конституции с целью устранения дуализма власти.

"Я всегда поддерживаю идею парламентской республики, когда идет речь о парламентско-президентской республике, где президент все-таки существует, он избирается прямым голосованием людей и выступает визионером, гарантом свобод и балансом для парламента. Но при этом президент не занимается ни НКРЭ, ни назначением всяких комиссий и прокуроров, не вмешивается в следствие, не руководит Национальным банком и т.д. В этом смысле все, что сказала Тимошенко, мне симпатично", - пояснил он.

По словам А.Авакова, несмотря на то, что он не знаком с деталями предложения Ю.Тимошенко, считает "позитивным шагом" сам факт обсуждения изменений Конституции в сторону "большего баланса власти и устранения дуализма власти".

"Я, когда буду выбирать президента, всегда буду на это реагировать… Я выберу того, кто продемонстрирует очень ясные тезисы и стремление к балансу власти, обеспечивающему развитие", - сказал он.

Как сообщалось, 15 июня на всеукраинском форуме "Новый курс Украины" Ю.Тимошенко выступила с предложением обсудить в обществе парламентскую форму правления канцлерского типа.

Ранее А.Аваков неоднократно выступал за конституционную реформу, направленную на устранение дуализма власти.

19 ноября 2017 года А.Аваков заявил, что проект такой реформы, предусматривающий, в частности, четкое разграничение полномочий президента и премьер-министра, уже готов. "Народный фронт" проведет дополнительные консультации как с партнерами по парламентской коалиции, так и с представителями других фракций и внесет проект в парламент, когда его будет готово поддержать конституционное большинство.