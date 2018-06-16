Меркель и Макрон обсудят во вторник миграцию и политику безопасности

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон на германо-французской министерской встрече, которая состоится 19 июня в немецкой правительственной резиденции Мезеберг, обсудят вопросы миграции и политики европейской безопасности, сообщила канцлер в опубликованном в субботу видео.

"Это (миграция) - европейский вызов, которому нужен европейский ответ. И я считаю эту тему одной из решающих для того, чтобы Европа оставалась единой", - сказала она.

Что касается вопросов обороны и политики безопасности, то здесь стороны "сделали большой шаг вперед", отметила канцлер.

Кроме этого, стороны планируют обсудить вопросы экономического сотрудничества и инноваций.

А.Меркель не может договориться с коллегами по партийному союзу ХДС/ХСС об общей концепции в миграционной политике и до саммита ЕС, который состоится в конце июня, планирует провести ряд переговоров с руководителями стран-участников Союза.