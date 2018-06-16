Политика

12:46 16.06.2018

Меркель и Макрон обсудят во вторник миграцию и политику безопасности

1 мин читать
Меркель и Макрон обсудят во вторник миграцию и политику безопасности

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон на германо-французской министерской встрече, которая состоится 19 июня в немецкой правительственной резиденции Мезеберг, обсудят вопросы миграции и политики европейской безопасности, сообщила канцлер в опубликованном в субботу видео.

"Это (миграция) - европейский вызов, которому нужен европейский ответ. И я считаю эту тему одной из решающих для того, чтобы Европа оставалась единой", - сказала она.

Что касается вопросов обороны и политики безопасности, то здесь стороны "сделали большой шаг вперед", отметила канцлер.

Кроме этого, стороны планируют обсудить вопросы экономического сотрудничества и инноваций.

А.Меркель не может договориться с коллегами по партийному союзу ХДС/ХСС об общей концепции в миграционной политике и до саммита ЕС, который состоится в конце июня, планирует провести ряд переговоров с руководителями стран-участников Союза.

Теги: #европа #безопасность #макрон #меркель
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Меркель заявила о стремлении Германии повысить расходы на оборону в рамках планов НАТО

Меркель полагает, что обсуждать возвращение России в G7 можно лишь после достижения прогресса в ситуации в Украине

Более 50% государственного оборонного заказа в Украине выполняют частные компании - Турчинов

Меркель предрекает непростые переговоры на саммите G7 в Канаде

Порошенко и Помпео обсудили усиление сотрудничества в области безопасности и продолжение санкций против РФ для освобождения украинских заложников

Макрон в конце этого года посетит Азербайджан

Помпео хочет сосредоточить усилия на свертывании "Северного потока-2" и задаче отвязать европейцев от России

Меркель рассказала Порошенко об итогах переговоров с Путиным

Инвестиции в "Северный поток 2" – это поддержка распада единой Европы, считает Порошенко

Меркель: Снятие санкций зависит от реализации Москвой минских соглашений

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев выражает обеспокоенность несанкционированным перемещением военной техники и вооружения РФ в непризнанном Приднестровье

Кремль уготовил Донбассу судьбу "украинской Чечни" – Горбулин

Трамп может встретиться с Путиным в июле в Европе – СМИ

Трамп сказал, что они с Ким Чен Ыном поладили

Москалькова намерена встретиться с украинской коллегой Денисовой в Москве 18 июня

Трамп считает, что Обама упустил Крым

Трамп допустил скорую встречу с Путиным

Посольство США в РФ заявило про невизнання Вашингтоном Криму російським

Кучма обсудил с представителем МККК восстановление моста в районе Станицы Луганской

Москалькова рассматривает попытку украинского омбудсмена встретиться с Сенцовым как личную инициативу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА