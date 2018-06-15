Политика

17:24 15.06.2018

Москалькова намерена встретиться с украинской коллегой Денисовой в Москве 18 июня

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Москалькова намерена встретиться с украинской коллегой Денисовой в Москве 18 июня

Уполномоченный по правам в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что договорилась встретиться с украинской коллегой Людмилой Денисовой в Москве 18 июня.

"В ходе последних телефонных переговоров мы договорились встретиться в понедельник в Москве, в моём офисе, для того, чтобы наметить пути взаимодействия, наиболее оптимальный график и логистику посещения тех граждан, которых Денисова обозначила в своем списке, направленном мне для посещения, и соответственно, тех граждан, которых я указала в своем списке для возможного посещения в Украине", - сказала Т.Москалькова "Интерфаксу".

Она отметила, что в связи с этими договорённостями считает странным заявление Л.Денисовой о том, что переговоры по мониторинговым визитам на территории РФ зашли в тупик.

Уполномоченный отметила, что отказ Л.Денисовой от поездки в Омск вызывает у нее "полное недоумение", так как украинский омбудсмен сама указывала содержащегося там Дмитрия Штыбликова как человека, которого она хотела бы посетить.

Тем временем, Т.Москалькова направила украинской коллеге официальное приглашение провести встречу 18 июня в Москве для обсуждения графика посещения заключённых двух стран.

"С учётом того, что вы находитесь в Москве и наших предварительных договоренностей по телефону, приглашаю вас в понедельник, 18 июня, встретиться в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ и обсудить дорожную карту по взаимному, паритетному и синхронному посещению стран в соответствии со списками, которыми мы с вами обменялись", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Уполномоченный в письме также выразила сожаление в связи с тем фактом, что Л.Денисова не нашла возможности совместно посетить в Омске 16 июня осужденного гражданина Украины и России Дмитрия Штыбликова.

Теги: #денисова #москалькова
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