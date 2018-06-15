Политика

16:51 15.06.2018

Трамп считает, что Обама упустил Крым

1 мин читать
Трамп считает, что Обама упустил Крым

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что его предшественник на посту Барак Обама упустил Крым.

"Президент Обама упустил Крым", - заявил он журналистам, его слова транслировал канал Си-Эн-Эн.

"Президент Обама упустил Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну", - добавил Д.Трамп.

Накануне американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7, состоявшегося на прошлой неделе в Канаде, заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским.

"Президент Трамп заявил лидерам G7, что Крым - российский, потому что все жители там говорят по-русски", - отмечается в сообщении.

Теги: #крым #обама #трамп
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп допустил скорую встречу с Путиным

Глава МИД ФРГ назвал политику Трампа эгоистичной, призвал дать ей единый европейский ответ

Трамп более не видит ядерной угрозы в Северной Корее

Ким Чен Ын связал денуклеаризацию с прекращением враждебных действий США

Трамп: КНДР начнет процесс денуклеаризации незамедлительно

Трамп пригрозил премьеру Трюдо, что критика в его адрес будет дорого стоить Канаде

США в вопросах денуклеаризации сотрудничают с Южной Кореей, Японией и Китаем - Трамп

Трамп говорит о возможном посещении Пхеньяна, так же, как о вероятном посещении Ким Чен Ыном Белого дома

Трамп обещает отменить санкции против КНДР, когда Пхеньян не будет обладать готовым к применению ядерным оружием

Ким Чен Ын талантлив, так как смог жестко управлять КНДР, несмотря на юный возраст – Трамп

ПОСЛЕДНЕЕ

Москалькова намерена встретиться с украинской коллегой Денисовой в Москве 18 июня

Посольство США в РФ заявило про невизнання Вашингтоном Криму російським

Меркель заявила о стремлении Германии повысить расходы на оборону в рамках планов НАТО

Кучма обсудил с представителем МККК восстановление моста в районе Станицы Луганской

Москалькова рассматривает попытку украинского омбудсмена встретиться с Сенцовым как личную инициативу

Порошенко и Юнкер обсудили подготовку к саммиту Украина – ЕС и поддержку Евросоюза в имплементации Соглашения об ассоциации

Выбранный Киевом курс в будущем обеспечит Украине членство в ЕС и НАТО – посол Польши

Климкин признателен Польше за призыв к РФ об освобождении украинских политзаключенных

Тимошенко: Я твердо знаю, как договариваться о мире

МИД Украины протестует в связи с недопуском Денисовой к Сенцову

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА