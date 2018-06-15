Политика

16:50 15.06.2018

Трамп допустил скорую встречу с Путиным

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Трамп допустил скорую встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что может в скором времени встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы можем", - так Д.Трамп ответил на вопрос тележурналиста о возможной встрече с В.Путиным.

8 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что В.Путин и Д.Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов их встречи. По его словам, этот вопрос упоминался и на переговорах российского лидера с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

"Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" относительно возможности проведения встречи лидеров России и США в Вене.

Теги: #трамп #встреча #путин
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