Политика

16:27 15.06.2018

Посольство США в РФ заявило про невизнання Вашингтоном Криму російським

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Посольство США в РФ заявило про невизнання Вашингтоном Криму російським

Позиція США щодо статусу Криму незмінна, це частина України, заявили у п'ятницю "Інтерфаксу" в посольстві США в РФ.

"Як ми вже говорили багато разів: Крим - це частина України, й застосовані нами через Крим санкції (до РФ) залишаться в силі доти, доки Росія не поверне Україні контроль над півостровом", - заявив прес-секретар посольства у відповідь на прохання прокоментувати повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп під час саміту G7 назвав Крим російським.

Так співрозмовник агентства відповів на запитання, чи можна вважати, що позиція США стосовно статусу Криму у зв'язку з цими повідомленнями змінилася.

Теги: #рф #крим #сша
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