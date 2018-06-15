Кучма обсудил с представителем МККК восстановление моста в районе Станицы Луганской

Второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма обсудил с главой делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлиманом обеспечение водоснабжения в Донецкой и Луганской областях и ремонт моста в районе Станицы Луганской (Луганская обл.).

"В разговоре обсудили ряд гуманитарных вопросов, касающихся Донбасса. В частности, речь шла о бесперебойном водоснабжении в Донецкой и Луганской областях, в котором нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения. Основное внимание было уделено вопросу аварийно-ремонтных работ моста в районе Станицы Луганской", - сообщила пресс-секретарь Л.Кучмы Дарья Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По ее словам, А.Эшлиман выразил обеспокоенность ситуацией, которая сложилась вокруг этого моста из-за недостаточного внимания к восстановлению мостового перехода с украинской стороны.

"Участники беседы согласились относительно необходимости активизации работы для решения указанной проблемы. Леонид Кучма подчеркнул, что обратится в соответствующие инстанции украинской власти по этому вопросу", - проинформировала его пресс-секретарь.

Она также отметила, что Л.Кучма проинформировал собеседника о несоблюдении режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей.