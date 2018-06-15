Москалькова рассматривает попытку украинского омбудсмена встретиться с Сенцовым как личную инициативу

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что считает поездку украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в ЯНАО для посещения находящегося в колонии Олега Сенцова как частную инициативу, так как она противоречит ранее достигнутым договорённостям.

"Следуя нашим предварительным договорённостям, я рассматриваю поездку моей украинской коллеги на Ямал как ее личную инициативу", - написала Т.Москалькова в своем "Инстаграме".

Она отметила, что ранее договорилась встретиться с Л.Денисовой в Омске 16 июня, чтобы окончательно утвердить дорожную карту взаимных визитов к гражданам двух стран, находящихся в местах лишения свободы.

"До этого никаких иных действий любой из сторон не должно предприниматься", - сообщила уполномоченный.

"Я уверена, что очень важно помочь гражданам наших стран, оказавшимся в критической жизненной ситуации. Думаю, моя украинская коллега это понимает также. И очень надеюсь, что наш диалог с Людмилой Денисовой вернётся в запланированное ранее конструктивное русло, и завтра в Омске мы утвердим нашу паритетную программу взаимных визитов", - подчеркнула Т.Москалькова.

Л.Денисова, которая прибыла в поселок Лабытнанги, рассказала по телефону в эфире телеканала "112.Украина" в пятницу, что начальник колонии сказал, что О.Сенцов - российский гражданин, и украинская сторона не имеет права с ним встречаться.

"Я думаю, что сегодня нам никто не разрешит его посетить, не допустят моей встречи с Сенцовым", - сказала Л.Денисова.

При этом по ее словам, начальник колонии отказался дать какую-либо информацию о состоянии здоровья О.Сенцова.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ. 28 мая Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что О.Сенцов дал согласие на "поддерживающую терапию", и находится под динамическим наблюдением медицинских работников.