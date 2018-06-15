Политика

14:21 15.06.2018

Порошенко и Юнкер обсудили подготовку к саммиту Украина – ЕС и поддержку Евросоюза в имплементации Соглашения об ассоциации

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Порошенко и Юнкер обсудили подготовку к саммиту Украина – ЕС и поддержку Евросоюза в имплементации Соглашения об ассоциации

Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в телефонной беседе обсудили вопросы подготовки к саммиту Украина – Евросоюз, который пройдет 9 июля в Брюсселе.

"Лидеры обсудили подготовку к юбилейному двадцатому саммиту Украина - Европейский Союз, (запланированному на - ИФ) 9 июля в Брюсселе", - сообщила пресс-служба главы государства в пятницу.

Президент ЕК подтвердил готовность Евросоюза продолжить оказывать всестороннюю поддержку Украине во внедрении реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Он также поздравил украинских граждан с первой годовщиной безвизового режима между Украиной и ЕС.

Кроме того, стороны обсудили пути обеспечения энергетической безопасности Украины и Европейского Союза в контексте угрозы строительства "Северного потока-2".

"Петр Порошенко и Жан-Клод Юнкер отметили насущную необходимость скорейшего освобождения Кремлем украинских политических заключенных", - подчеркивается в сообщении.

П.Порошенко отметил прогресс на пути имплементации реформ в Украине, в том числе в сфере антикоррупционной политики в контексте начала создания Высшего антикоррупционного суда.

Теги: #евросоюз #ес #юнкер #порошенко #саммит
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