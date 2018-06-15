Выбранный Киевом курс в будущем обеспечит Украине членство в ЕС и НАТО – посол Польши

Посол Польши в Украине Ян Пекло высоко оценивает ход децентрализации в Украине и убежден, что курс официального Киева гарантирует в будущем европейскую и евроатлантическую интеграцию.

"Мы понимаем, что предстоит еще много работы, однако выбранное Украиной направление обеспечивает то, что Украина станет членом Евросоюза и НАТО… Мы с удовольствием констатируем прогресс в вопросе децентрализации", - сказал он в презентации отчета Организации экономического сотрудничества и развития по темпам внедрения децентрализации в Украине в пятницу в Киеве.

Я.Пекло подчеркнул, что децентрализация является одной из важнейших реформ.

"Польша может предложить Украине свой опыт. После развала коммунистической системы Польша прошла массовую трансформацию, в частности, децентрализацию, создала эффективное самоуправление. Мы поддерживаем реформы в Украине и оказываем поддержку с самого их начала. Однако сотрудничество на местном уровне началось намного раньше – это и совместные проекты и обмен визитами, это также создает хороший климат для децентрализации. На сегодня около 50 украинских громад получают от нас поддержку", - подчеркнул дипломат.