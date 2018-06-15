Климкин признателен Польше за призыв к РФ об освобождении украинских политзаключенных

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил благодарность Сейму Польши за поддержку проекта резолюции с призывом к РФ освободить украинских политзаключенных.

"Искренне благодарен Сейму Республики Польша за принятие постановления с призывом к России освободить украинских политзаключенных, в т.ч. #FreeSentsov. Благодаря таким партнерам как Польша мы сильнее и солидарны в защите ценностей и жизней невиновных людей #SaveOlegSentsov", - написал глава МИД в Твиттере в пятницу.

Ранее комиссия по иностранным делам Сейма Польши на заседании единогласно поддержала проект резолюции в поддержку украинских политзаключенных в России и призвала РФ освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины.