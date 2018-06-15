Тимошенко: Я твердо знаю, как договариваться о мире

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко подчеркивает приоритетность возвращения мира в Украине и важность Будапештского меморандума.

"Мы будем говорить с вами … о качестве жизни, о безопасности и самое главное – о мире, который нам нужен как воздух… Я считаю, что … параллельно после выборов президента, а может, и после выборов парламента, но скорее всего, сразу после выборов президента нам нужно вернуться к тому, от чего, к сожалению, отказалась высшая украинская власть, - к Будапештскому меморандуму", - сказала Ю.Тимошенко на всеукраинском форуме "Новый курс Украины" в пятницу в Киеве.

По ее словам, Украина не может допустить, чтобы "новые соглашения по сокращению ядерного вооружения или вообще по прекращению ядерных программ в некоторых странах подписывались на оборотной основе Будапештского меморандума, на оборотном листе".

"Мы должны этот вопрос поднять, потому что он касается не только международных гарантий, не только мира в Украине, не только смертей людей и детей, которых мы потеряли на войне. Он касается и всего человечества. Потому что если перед Украиной не выполнят гарантии, то избавиться от ядерного оружия в мире будет намного сложнее", - выразила свое видение Ю.Тимошенко.

Она подчеркнула, что этот вопрос необходимо поднимать на всех дипломатических уровнях.

"Я знаю, как вести переговоры и с кем вести переговоры. Я твердо знаю, как договариваться о мире. Мне не помешают бизнес-проекты, которые делаются на крови, мне не помешают никакие кулуарные договоренности, которые сегодня ведутся", - заверила Ю.Тимошенко.

В этом контексте она также отметила важность возвращения мира на Донбасс.

При этом Ю.Тимошенко высказалась за необходимость добиваться ввода на Донбасс миротворцев ООН на условиях Украины, а не на чьих-либо других.