Политика

12:59 15.06.2018

МИД Украины протестует в связи с недопуском Денисовой к Сенцову

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МИД Украины протестует в связи с недопуском Денисовой к Сенцову

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с недопуском уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову.

"Россия в очередной раз идет на коварные действия. Речь шла о гуманитарной миссии. Олег голодает! Выражаем протест, боремся дальше", - написала спикер МИД Марьяна Беца в Твиттере в пятницу.

Как сообщалось, Л.Денисова прибыла в г.Салехард и направилась в Лабытнанги, где в колонии содержится О.Сенцов. Она сообщила, что по прибытии в колонию к украинскому режиссеру ей отказали во встрече с ним.

Теги: #сенцов #денисова #мид
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