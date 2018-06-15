МИД Украины протестует в связи с недопуском Денисовой к Сенцову

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с недопуском уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову.

"Россия в очередной раз идет на коварные действия. Речь шла о гуманитарной миссии. Олег голодает! Выражаем протест, боремся дальше", - написала спикер МИД Марьяна Беца в Твиттере в пятницу.

Как сообщалось, Л.Денисова прибыла в г.Салехард и направилась в Лабытнанги, где в колонии содержится О.Сенцов. Она сообщила, что по прибытии в колонию к украинскому режиссеру ей отказали во встрече с ним.