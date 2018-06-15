Политика

12:10 15.06.2018

Тимошенко предлагает для обсуждения парламентскую форму правления канцлерского типа в Украине

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Тимошенко предлагает для обсуждения парламентскую форму правления канцлерского типа в Украине

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила с предложением обсудить в обществе парламентскую форму правления канцлерского типа.

"Я хочу предложить для общественного обсуждения парламентскую форму правления канцлерского типа", - сказала Ю.Тимошенко на всеукраинском форуме "Новый курс Украины" в пятницу в Киеве.

При этом она отметила, что парламентская форма правления доказала свой приоритет в странах с высоким уровнем жизни населения.

Ю.Тимошенко подчеркнула, что большинство успешных стран мира имеют парламентскую форму правления.

На одном из слайдов, которые сопровождали программное выступление политика, были изложены риски и недостатки парламентской и президентской форм правления.

Среди недостатков президентской формы правления - периоды, когда президент не полагается на большинство в парламенте, что делает власть слабой; неэффективность в "информационную эпоху массового сотрудничества". Риски - в отсутствии сдержек и противовесов, а также в том, что лидеры государства склонны к авторитаризму, зависят от каких-либо сил.

"Можем ли мы полагаться на одного человека в принятии решений? Давайте вспомним, с чего началась Революция Достоинства. С того, что один балбес просто решил не подписывать соглашение с Европейским Союзом", - пояснила Ю.Тимошенко.

По ее мнению, устранить указанные выше недостатки президентской формы правления невозможно.

Среди недостатков парламентской формы, согласно презентации лидера "Батькивщины", - не всенародное избрание премьер-министра или канцлера, сложность создания коалиции, возникновение ситуации "правительство меньшинства".

По словам политика, этих недостатков при парламентской форме можно избежать.

"Этот недостаток (порядок избрания лидера - ИФ) преодолевается тем, что во главе партийного списка при баллотировании в парламент становится кандидат на должность канцлера. И люди голосуют одновременно - за канцлера всенародно и за парламентский список. И когда побеждает партия, никто не может вытащить из-под стола неизвестного кандидата в канцлеры", - пояснила Ю.Тимошенко.

Кроме того, она считает, что Украине следует воспользоваться опытом Италии и Франции, где "избирают парламент в два тура".

Лидер "Батькивщины" также выступает за снижение проходного барьера в парламент для партий до 1,5-2%. Она отметила, что против двухпартийной системы в стране, а низкий проходной барьер поможет попасть в парламент "молодым партиям".

"Во второй тур выходят две партии, которые набрали наибольшее количество голосов в стране. И во втором туре кто-то получит первое место и большинство в парламенте", - пояснила она.

План лидера "Батькивщины" также предусматривает конкретный разграниченный перечень полномочий в кадровых вопросах для большинства и оппозиции.

В то же время Ю.Тимошенко выступает за введение биометрической системы голосования в Верховной Раде, чтобы устранить неперсональное голосование.

Теги: #тимошенко #правление #парламент
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