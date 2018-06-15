Политика

12:03 15.06.2018

Порошенко назначил начальников ГУ СБУ в АРК, УСБУ в Херсонской и Днепропетровской областях

1 мин читать

Президент Украины Петр Порошенко назначил начальников Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, управлений СБУ в Херсонской и Днепропетровской областях.

Соответствующие указы от 15 июня обнародованы на сайте главы государства.

Так, начальником ГУ СБУ в АРК стал Александр Шмитько.

ГУ СБУ в Херсонской области возглавил Эдуард Крицын, а ГУ СБУ в Днепропетровской области – Андрей Олийнык.

Теги: #порошенко #назначение
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко анонсировал совещание руководителей заграничных дипучреждений Украины в конце лета

Порошенко подписал закон о дипслужбе

Порошенко направил законопроект о создании антикоррупционного суда в ВСП

Порошенко и Климкин признательны Европарламенту за резолюцию в поддержку украинских политзаключенных

Порошенко уволил Жебривского с поста главы Донецкой ОВГА

Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого главу Донецкой ОГА Павла Жебривского

Порошенко ввел в действие решение СНБО о мерах по испытанию вооружения и военной техники в Украине

Порошенко и Гройсман приветствуют решение Европарламента по новой программе макрофинансовой помощи Украине

Порошенко и Гройсман приветствуют решение Европарламента по новой программе макрофинансовой помощи Украине

Порошенко отметил символизм в подаче в День России меморандума в Международный суд ООН

ПОСЛЕДНЕЕ

Выбранный Киевом курс в будущем обеспечит Украине членство в ЕС и НАТО – посол Польши

Климкин признателен Польше за призыв к РФ об освобождении украинских политзаключенных

Тимошенко: Я твердо знаю, как договариваться о мире

МИД Украины протестует в связи с недопуском Денисовой к Сенцову

Рада должна принять еще 17 законов в поддержку децентрализации

Денисова: Переговоры относительно моих визитов к украинским политзаключенным на территории РФ зашли в тупик

Тимошенко предлагает для обсуждения парламентскую форму правления канцлерского типа в Украине

Тимошенко заявила, що "Новий курс України" не спрямований на зближення з РФ, і запевнила у своїй відданості європейським спрямуванням

Тимошенко предлагает создать в Украине четыре платформы интеллектуалов для выработки стратегии изменений разных сфер жизни

Грымчак о возможном назначении главой Донецкой ОВГА: такого решения нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА