Порошенко назначил начальников ГУ СБУ в АРК, УСБУ в Херсонской и Днепропетровской областях
Президент Украины Петр Порошенко назначил начальников Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, управлений СБУ в Херсонской и Днепропетровской областях.
Соответствующие указы от 15 июня обнародованы на сайте главы государства.
Так, начальником ГУ СБУ в АРК стал Александр Шмитько.
ГУ СБУ в Херсонской области возглавил Эдуард Крицын, а ГУ СБУ в Днепропетровской области – Андрей Олийнык.