Порошенко назначил начальников ГУ СБУ в АРК, УСБУ в Херсонской и Днепропетровской областях

Президент Украины Петр Порошенко назначил начальников Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, управлений СБУ в Херсонской и Днепропетровской областях.

Соответствующие указы от 15 июня обнародованы на сайте главы государства.

Так, начальником ГУ СБУ в АРК стал Александр Шмитько.

ГУ СБУ в Херсонской области возглавил Эдуард Крицын, а ГУ СБУ в Днепропетровской области – Андрей Олийнык.