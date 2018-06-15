Политика

11:34 15.06.2018

Порошенко подписал закон о дипслужбе

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Порошенко подписал закон о дипслужбе

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый парламентом 7 июня закон "О дипломатической службе".

Глава государства сделал это публично в пятницу перед зданием МИД Украины в Киеве.

"Эффективная дипломатическая служба – это то, что сегодня необходимо нашему государству. Закон делает дипломатическую службу передовой, эффективной, и, что главное, вооруженной, защищенной и европейской, потому что базируется на тех принципах, которые заложены в Соглашении об ассоциации, базируется на наилучшем и передовом опыте европейских стран, который мы имплементировали в этот закон", - сказал П.Порошенко во время церемонии подписания данного закона у здания Министерства иностранных дел Украины при участии украинских дипломатов.

Президент отметил, что ценит украинского дипломата-профессионала, а не дипломата-бюрократа. "Я всегда боролся с бюрократией в дипломатической службе и на должности министра, и на должности президента", - сказал он.

Глава государства отметил, что всегда верил, что каждый украинский дипломат чувствует себя воином, защищающим отечество.

По словам П.Порошенко, сегодня – уникальное время для дипломатической службы. "Вы – вера всей нашей нации в европейское и евроатлантическое будущее нашего государства", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, 7 июня 2018 года Верховная Рада приняла закон о дипломатической службе с предложениями президента.

Ранее П.Порошенко наложил вето на этот закон, в частности, из-за нормы об обязательных консультациях МИД Украины в парламентском комитете по иностранным делам перед назначением послов Украины.

В новой редакции закона о дипслужбе народные депутаты предусмотрели, что Министерство иностранных дел обязано будет проводить консультации в профильном комитете Верховной Рады перед внесением президенту Украины представления о назначении посла или главы миссии при международной организации.

По мнению президента Украины, данное положение необходимо исключить из закона, так как оно не соответствует Конституции Украины, не согласовывается с законом о комитетах Верховной Рады и не учитывает правовые позиции Конституционного суда Украины.

Кроме того, президент был не согласен с наделением Кабинета министров полномочиями по определению статуса, задач и функций специальных миссий, которые определены как временные, представляют Украину и направляются в другое государство.

Закон, ветированный президентом, Рада приняла 5 апреля 2018 года.

Как это предусмотрено и нынешним законодательством, послов, представителей Украины и глав миссий при международных организациях будет назначать и увольнять президент Украины по представлению министра иностранных дел. Новшеством стало то, что МИД должно будет проводить консультации в профильном комитете Верховной Рады перед внесением президенту Украины представления о назначении посла.

Порядок ротации дипломатов будет определять МИД, однако она является обязательным условием прохождения дипслужбы. Сроки долгосрочных командировок дипломатов будут составлять до 4 лет в странах с нормальным климатом и стабильной безопасностью и до 3 лет в государствах со сложными климатическими условиями или сложной ситуацией с безопасностью. При этом законопроект предусматривает, что время между долгосрочными командировками должно составлять 2-4 года. Дипломаты могут отказаться от ротации определенное количество раз и в прописанных законом случаях.

Документ предусматривает, что дипломатические должности в органах дипслужбы разделяются на три категории – "А", "Б" и "В" – в зависимости от порядка назначения, характера и объема полномочий.

Закон вступит в силу через 6 месяцев после его публикации, а ныне действующий закон "О дипломатической службе" утратит силу.

Теги: #порошенко #дипслужба
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