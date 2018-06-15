Тимошенко предлагает создать в Украине четыре платформы интеллектуалов для выработки стратегии изменений разных сфер жизни

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает создать в Украине четыре платформы интеллектуалов для выработки стратегии изменений разных сфер.

"После нашего первого форума я предлагаю вам создать четыре платформы, где соберутся сильнейшие интеллектуалы страны, представители профессиональных кругов, гражданского общества и разных политических команд", - заявила она на всеукраинском форуме "Новый курс Украины" в пятницу в Киеве.

По ее словам, первая платформа должна заниматься выработкой пути к миру и восстановления Донбасса после деоккупации, а также вопросами поддержки ветеранов.

Вторая платформа, как отметила Ю.Тимошенко, должна заняться подготовкой новой Конституции.

"Третья платформа будет посвящена новому экономическому курсу, где мы хотим собрать известных экономистов, финансистов, предпринимателей, которые все вместе сделают то, что не сделали все предыдущие годы – сделают надежную экономическую систему в Украине, в которой будет комфортно жить и работать", - рассказала политик.

Ю.Тимошенко также добавила, что четвертая платформа будет посвящена созданию гармонической экосистемы жизни человека.

"Под словом "экосистема" я понимаю все, что окружает человека, и все, что нужно украинцу для того, чтобы чувствовать себя стабильным и счастливым", - пояснила лидер партии "Батькивщина".

Она также подчеркнула, что ее команда готова предоставить свои наработки, участвовать в работе этих платформ и выразила надежду, что на ее предложение откликнутся.

"Потому что нет смысла идти на очередные президентские, парламентские, местные, потом снова президентские, парламентские выборы – ходить по кругу, как цирковые пони, если нет четкого курса, который намечен именно национальной интеллектуальной элитой", - заявила политик.

Ю.Тимошенко заявила о необходимости для Украины качественного скачка, который позволит не просто пытаться догнать развитые страны. "У нас нет времени на медленный прогресс… Мы должны сделать определенный скачок в будущее - против собственной судьбы, а, возможно, и законов физики, а, может, и против законов истории. Мы не должны стеснительно входить в будущее и смотреть по сторонам, потому что так нас туда никто не пустит. Мы должны в будущее ворваться. И мы это сделаем, нам это по силам", - подчеркнула политик.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на форуме присутствуют народные депутаты фракции "Батькивщина", первый президент Украины Леонид Кравчук, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко. На мероприятие пришла также народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Оксана Продан.