Политика

21:44 14.06.2018

Грымчак о возможном назначении главой Донецкой ОВГА: такого решения нет

1 мин читать

Решения о назначении Юрия Грымчака главой Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) нет.

Об этом сказал сам заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Ю. Грымчак в эфире "5 канала" в четверг.

Как сообщает сайт "5 канала", ведущий спросил: "Надо говорить: "Добрый вечер, глава военно-гражданской администрации Донецкой области?". На это Ю.Грымчак ответил: "Нет, решение принимает президент, и такого решения нет".

Ю.Грымчак также добавил: "Насколько я понимаю, там источники в АП сказали, что это так. Но я не знаю, что такое источники в АП. Это для меня загадка".

Как сообщалось, Павел Жебривский был уволен с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации по собственному желанию. 13 июня президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ. Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники распространили информацию, что освободившуюся должность займет Ю.Грымчак.

Теги: #оос #грымчак #овга
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украине нужно дождаться благоприятного момента, когда РФ согласится на введение миротворцев на Донбасс на условиях Киева – Грымчак

Кабмин одобрил отставку Жебривского с поста главы Донецкой ОВГА

Грымчак не исключает возможности своего назначения главой Донецкой обладминистрации

Жебривский уходит с поста главы Донецкой ОВГА

Порошенко: ООС намного эффективнее АТО

Жители Донбасса почувствовали на себе оккупацию РФ, и именно с востоком Украины легче говорить о НАТО – И.Фриз

Переформатирование АТО в ООС не повлияет на Минские переговоры - Кучма

Подразделения МВД Украины выполняют задачи в рамках ООС на Донбассе согласно определенным законодательством полномочиям – Бушуев

С началом ООС жителей "красной зоны" ожидают некоторые изменения – глава Донецкой ОВГА

Органы местной власти на Донбассе во время ООС будут функционировать, как и ранее

ПОСЛЕДНЕЕ

Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула и.о. главы Минфина Мамуку Бахтадзе на пост премьера Грузии

Нардеп Шахов рассказал детали ДТП со своим участием под Лубнами

Порошенко направил законопроект о создании антикоррупционного суда в ВСП

Парубий посетил международную оборонную выставку Eurosatory-2018 в Париже и пообещал поддержку законодательных инициатив в реформе ОПК

Порошенко и Климкин признательны Европарламенту за резолюцию в поддержку украинских политзаключенных

ЕС ждет скорейшего создания Антикоррупционного суда и урегулирования проверки е-деклараций НАПК – Мингарелли

Европарламент требует от Москвы отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии

Европарламент принял резолюцию за освобождение Сенцова

Украина намерена открыть новые визовые центры за рубежом до 1 августа

Сурков продолжит заниматься урегулированием конфликта на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА