Политика

21:42 14.06.2018

Украине нужно дождаться благоприятного момента, когда РФ согласится на введение миротворцев на Донбасс на условиях Киева – Грымчак

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Украине необходимо дождаться определенного благоприятного момента, когда Россия не сможет не согласиться на введение миротворческой миссии ООН на Донбассе на условиях Киева, убежден заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

"Надо согласие России. Это ядерное государство и никто не хочет начинать Третью мировую войну... На сегодня есть позиция, которую более-менее поддерживают во всем мире, - это миротворческая миссия на всей территории с последующей передачей контроля Украине. Но надо, чтобы создались условия, когда Россия согласится на это, потому, что другого условия существования самой России не будет", - сказал Ю.Грымчак в эфире "5 канала" в четверг.

При этом замминистра добавил: "Мне кажется, что этот момент – момент проблемы существования самой России – приближается".

Говоря о предложенных вариантах возвращения оккупированных территорий под контроль Украины, Ю.Грымчак упомянул план главы МВД Арсена Авакова: "Я не понимаю, что такое "тактика маленьких шагов", и я не понимаю, почему оккупационные войска должны отойти и дать возможность контроля Украине… Если давление международного сообщества приведет к тому, что Россия уйдет, то она уйдет со всей территории. Но я не вижу причин, по которым Россия сегодня уйдет из Горловки".

Он отметил, что за последний год фиксировались выводы техники и отбытие каких-то советников из оккупированных территорий Донбасса, "но потом что-то менялось и все возвращалось".

Теги: #оос #грымчак #донбасс
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