Украине нужно дождаться благоприятного момента, когда РФ согласится на введение миротворцев на Донбасс на условиях Киева – Грымчак

Украине необходимо дождаться определенного благоприятного момента, когда Россия не сможет не согласиться на введение миротворческой миссии ООН на Донбассе на условиях Киева, убежден заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

"Надо согласие России. Это ядерное государство и никто не хочет начинать Третью мировую войну... На сегодня есть позиция, которую более-менее поддерживают во всем мире, - это миротворческая миссия на всей территории с последующей передачей контроля Украине. Но надо, чтобы создались условия, когда Россия согласится на это, потому, что другого условия существования самой России не будет", - сказал Ю.Грымчак в эфире "5 канала" в четверг.

При этом замминистра добавил: "Мне кажется, что этот момент – момент проблемы существования самой России – приближается".

Говоря о предложенных вариантах возвращения оккупированных территорий под контроль Украины, Ю.Грымчак упомянул план главы МВД Арсена Авакова: "Я не понимаю, что такое "тактика маленьких шагов", и я не понимаю, почему оккупационные войска должны отойти и дать возможность контроля Украине… Если давление международного сообщества приведет к тому, что Россия уйдет, то она уйдет со всей территории. Но я не вижу причин, по которым Россия сегодня уйдет из Горловки".

Он отметил, что за последний год фиксировались выводы техники и отбытие каких-то советников из оккупированных территорий Донбасса, "но потом что-то менялось и все возвращалось".