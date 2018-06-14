Политика

17:41 14.06.2018

Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула и.о. главы Минфина Мамуку Бахтадзе на пост премьера Грузии

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Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула и.о. главы Минфина Мамуку Бахтадзе на пост премьера Грузии

Политсовет правящей партии "Грузинская мечта" представил кандидатуру исполняющего обязанности министра финансов Мамуки Бахтадзе на пост премьер-министра Грузии.

М.Бахтадзе выдвинут на пост премьера после состоявшихся в четверг консультаций, в которых участвовали руководители правящей партии "Грузинская мечта" во главе с ее председателем Бидзиной Иванишвили.

Согласно конституционной процедуре правящая партия представит кандидатуру нового премьера президенту, который в свою очередь направит ее на утверждение в парламент. Новый премьер обязан представить парламенту членов своего правительства, а парламент объявить новому Кабинету министров вотум доверия.

Как заявили журналистам представители правящей партии, вся процедура утверждения нового правительства будет завершена на будущей неделе.

Накануне премьер-министр Георгий Квирикашвили подал в отставку с должности, объяснив свое решение разногласиями с руководством правящей партии.

Согласно биографическим данным, размещенным на сайте Минфина Грузии, 36-летний М.Бахтадзе до назначения на пост министра финансов Грузии в период с 2013 по 2017 год занимал должность генерального директора АО "Грузинская железная дорога". В 2010-2012 годах он занимал пост гендиректора Международной энергетической корпорации Грузии. М.Бахтадзе также является специальным представителем Грузии по вопросам "Нового шелкового пути". М.Бахтадзе имеет высшее образование в области менеджмента и микроэкономики, является доктором технических наук. Он закончил Тбилисский государственный университет имени Джавахишвили и Технический университет Грузии, степень магистра получил в МГУ.

Теги: #грузия #премьер_министр
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