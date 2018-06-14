Нардеп Шахов рассказал детали ДТП со своим участием под Лубнами

Народный депутат из группы "Воля народа", член партии "Наш Край" Сергей Шахов попал в среду ночью под г.Лубны Полтавской области в дорожную аварию, сообщает пресс-служба партии в четверг.

Как заявляет сам парламентарий, его машина столкнулась с авто, стоявшем поперек дороги с пьяным водителем за рулем. "Этой ночью ехал в Запорожье. Под Лубнами односторонняя дорога с отбойниками. Поперек дороги на неосвещенном участке стояла машина без габаритов. Оказалось, водитель пьяный, ударился в отбойник, стал поперек дороги. От столкновения с ним нашу машину кинуло на отбойник и далее – на обочину", - написал С.Шахов на своей странице в соцсети Facebook.

В результате ДТП все остались живы, однако парламентарий заявил, что в результате аварии получил сильные ушибы. "Сам вызвал скорую и полицию. Пьяного забрала скорая, надеюсь, с ним все будет в порядке. Хочу сказать спасибо водителю грузовика Виталию, который помогал останавливать другие машины и регулировать движение – предотвратили пару столкновений", – написал С.Шахов.