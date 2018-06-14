Порошенко направил законопроект о создании антикоррупционного суда в ВСП

Президент Украины Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия (ВСП) законопроект "О создании Высшего антикоррупционного суда", сообщается на официальном сайте главы государства в четверг.

"Президент Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда в соответствии с процедурой, определенной ч.2 ст.125 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Согласно Конституции, суды в Украине создаются и ликвидируются законами, проекты которых вносит в парламент президент Украины после консультаций с ВСП, после чего Верховная Рада поддержать соответствующий законопроект.

Кроме того, в парламенте находится обновленная редакция президентского законопроекта №7441 о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде"