Порошенко направил законопроект о создании антикоррупционного суда в ВСП
Президент Украины Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия (ВСП) законопроект "О создании Высшего антикоррупционного суда", сообщается на официальном сайте главы государства в четверг.
"Президент Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда в соответствии с процедурой, определенной ч.2 ст.125 Конституции Украины", - говорится в сообщении.
Согласно Конституции, суды в Украине создаются и ликвидируются законами, проекты которых вносит в парламент президент Украины после консультаций с ВСП, после чего Верховная Рада поддержать соответствующий законопроект.
Кроме того, в парламенте находится обновленная редакция президентского законопроекта №7441 о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде"