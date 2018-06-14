Политика

15:53 14.06.2018

Порошенко направил законопроект о создании антикоррупционного суда в ВСП

1 мин читать
Порошенко направил законопроект о создании антикоррупционного суда в ВСП

Президент Украины Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия (ВСП) законопроект "О создании Высшего антикоррупционного суда", сообщается на официальном сайте главы государства в четверг.

"Президент Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда в соответствии с процедурой, определенной ч.2 ст.125 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Согласно Конституции, суды в Украине создаются и ликвидируются законами, проекты которых вносит в парламент президент Украины после консультаций с ВСП, после чего Верховная Рада поддержать соответствующий законопроект.

Кроме того, в парламенте находится обновленная редакция президентского законопроекта №7441 о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде"

Теги: #порошенко #антикоррупционный_суд
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко и Климкин признательны Европарламенту за резолюцию в поддержку украинских политзаключенных

ЕС ждет скорейшего создания Антикоррупционного суда и урегулирования проверки е-деклараций НАПК – Мингарелли

ЕС озвучит официальную позицию по окончательному тексту закона об Антикоррупционном суде в ближайшие дни- Мингарелли

Комитет Верховной рады согласовал с Венецианской комиссией норму об апелляции в законе об Антикорупционном суде

Порошенко уволил Жебривского с поста главы Донецкой ОВГА

Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого главу Донецкой ОГА Павла Жебривского

Порошенко ввел в действие решение СНБО о мерах по испытанию вооружения и военной техники в Украине

В Раде обсуждают подготовку изменений в закон об Антикоррупционном суде в части подачи апелляции и переизбрания ВККС

Порошенко и Гройсман приветствуют решение Европарламента по новой программе макрофинансовой помощи Украине

Порошенко и Гройсман приветствуют решение Европарламента по новой программе макрофинансовой помощи Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардеп Шахов рассказал детали ДТП со своим участием под Лубнами

Парубий посетил международную оборонную выставку Eurosatory-2018 в Париже и пообещал поддержку законодательных инициатив в реформе ОПК

Европарламент требует от Москвы отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии

Европарламент принял резолюцию за освобождение Сенцова

Украина намерена открыть новые визовые центры за рубежом до 1 августа

Сурков продолжит заниматься урегулированием конфликта на Донбассе

Норвежские депутаты выдвинули кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира

Сенцов продолжает голодовку в медчасти колонии

Пресс-секретарь Белого дома опровергла сообщение о своей отставке

В ООН осудили применение Израилем силовых методов при сдерживании палестинцев, протестующих в секторе Газа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА