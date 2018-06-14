Парубий посетил международную оборонную выставку Eurosatory-2018 в Париже и пообещал поддержку законодательных инициатив в реформе ОПК

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий посетил украинскую экспозицию на 26-й международной выставке технологий в сфере безопасности и обороны Eurosatory-2018, которая проходит 11-15 июня в Париже (Франция).

Как сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", А.Парубий ознакомился с представленными на Eurosatory-2018 перспективными украинскими оборонными разработками и дал высокую оценку потенциалу ОПК Украины.

Председатель Верховной Рады также заверил оружейников, что ОПК может рассчитывать на поддержку парламента при рассмотрении законодательных инициатив в сфере реформы оборонной промышленности, отмечается в сообщении.

Eurosatory - одна из крупнейших международных выставок в области технологий в сере безопасности и обороны, проходит с 1967 года под патронажем Минобороны Франции. По данным организаторов, в работе Eurosatory-2018 принимают участие оборонные компании из 57 стран.

ОПК Украины презентует на выставке перспективное высокоточное вооружение, бронетехнику, БПЛА.

Согласно ранее озвученным госконцерном планам, в настоящее время "Укроборонпром" готовит, в том числе, обновление законодательства о гособоронзаказе (ГОЗ), а также новое законодательство по либерализации действующей системы экспорта и импорта продукции, работ и услуг военного назначения.

В ближайших планах также передача на рассмотрение в правительство для последующей подачи в Раду проектов законов "Об особенностях преобразования государственного унитарного коммерческого предприятия ОПК в акционерное общество" и "Об обеспечении благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в ОПК".