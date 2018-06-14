ЕС ждет скорейшего создания Антикоррупционного суда и урегулирования проверки е-деклараций НАПК – Мингарелли

Европейский Союз ожидает от Украины скорейшего создания Высшего антикоррупционного суда, урегулирования процесса проверки деклараций Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК), а также считает важной отмену моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

"Мы считаем, что Антикоррупционный суд должен быть создан уже сейчас. Мы также понимаем, что правительство должно предпринять шаги для верификации, чтобы подтвердить свои заявления. Это просто катастрофа. Кто-то должен что-то сделать, чтобы Национальное агентство по предотвращению коррупции могло следить за декларациями, за подачей деклараций, чтобы процесс пошел", - сказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в ходе форума, посвященного проведению реформ накануне выборов в Украине, в четверг в Киеве.

Кроме того, он отметил необходимость отмены обязательства общественных активистов подавать е-декларации.

Дипломат подчеркнул необходимость принятия во втором чтении проекта Избирательного кодекса, а также скорейшего назначения членов Центральной избирательной комиссии.

Между тем, Х.Мингарелли назвал важным для Украины реформу в сфере оборота земли сельскохозяйственного назначения.

"Во многих странах она была катастрофически неуспешна. Для Украины это один из ключевых вопросов. И будет жаль, если вы не сможете воплотить этот потенциал в жизнь, не сняв мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения", - сказал он.