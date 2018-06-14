Политика

12:35 14.06.2018

Украина намерена открыть новые визовые центры за рубежом до 1 августа

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Украина намерена открыть новые визовые центры за рубежом до 1 августа

 С 15 июня до 1 августа сего года в разных странах мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут оказывать услуги иностранцам в сфере приема ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину, сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"Информация о датах открытия каждого из центров будет размещена на веб-страницах соответствующих украинских посольств и консульских учреждений", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Департамента в соцсети Facebook в четверг.

В результате количество украинских визовых центров за рубежом должно составить 56: в городах Алжир (Алжир), Луанда (Ангола), Дакка (Бангладеш), Ханой, Хошимин (Вьетнам), Аккра (Гана), Аддис-Абеба (Эфиопия), Каир (Египет), Хараре (Зимбабве), Бенгалуру, Дели, Калькутта, Мумбай, Ченнай (Индия), Джакарта (Индонезия), Багдад, Эрбиль (Ирак), Тегеран (Иран), Амман (Иордания), Яунде (Камерун), Найроби (Кения), Пекін, Гуанчжоу, Шанхай (Китай), Эль-Кувейт (Кувейт), Киншаса (ДР Конго), Абиджан (Кот-д’Ивуар), Бейрут (Ливан), Куала-Лумпур (Малайзия), Рабат (Марокко), Абуджа (Нигерия), Абу-Даби, Дубай (ОАЭ), Исламабад, Карачи, Лахор (Пакистан), Кейптаун, Претория (Южная Африка), Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург (РФ), Эр-Рияд, Джедда (Саудовская Аравия), Дакар (Сенегал), Тунис (Тунис), Анкара, Стамбул, Измир (Турция), Кампала (Уганда), Манила (Филиппины), Коломбо (Шри-Ланка).

"Иностранцы, проживающие в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотокарточек, перевод и копирование документов, оформления полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенного комфорта и т.п.). На центры возлагается техническое сопровождение визовых досье и предоставление содействия заявителям, а непосредственное принятие решений об оформлении/отказе в оформлении виз будут осуществлять, как и раньше, консулы Украины в соответствующих заграничных дипломатических учреждениях", - говорится в сообщении.

В Департаменте консульской службы отметили, что воплощение этого проекта стало возможным благодаря сотрудничеству МИД Украины и компании "VF Worldwide Holdings Ltd".

Теги: #визовые_центры #мид
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