Политика

12:21 14.06.2018

ЕС озвучит официальную позицию по окончательному тексту закона об Антикоррупционном суде в ближайшие дни- Мингарелли

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ЕС озвучит официальную позицию по окончательному тексту закона об Антикоррупционном суде в ближайшие дни- Мингарелли

Официальная позиция Евросоюза относительно окончательного текста закона о Высшем антикоррупционном суде будет обнародована в ближайшие дни.

"Официальную позицию относительно обнародованного текста закона о Высшем антикоррупционном суде ЕС выскажет на протяжении последующих нескольких дней", - сказал глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на брифинге в Киеве.

Он отметил: "Мы ещё рассматриваем, детально анализируем этот текст".

"Думаю, что на протяжении следующих нескольких дней мы выскажем официальную позицию с нашими международными партнёрами", - добавил посол.

По его словам, в частности, будет изучено изменение принципа апелляционного обжалования дел, которые подследственны НАБУ. "Мы только вчера были уведомлены об этом положении, которое сейчас обсуждается и, конечно, мы его рассмотрим", - подчеркнул Х.Мингарелли.

Закон "О Высшем антикоррупционном суде" в четверг, 14 июня, вступил в силу.

Теги: #мингарелли #ес #антикоррупционный_суд
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