Политика

09:50 14.06.2018

Комитет Верховной рады согласовал с Венецианской комиссией норму об апелляции в законе об Антикорупционном суде

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Комитет Верховной рады согласовал с Венецианской комиссией норму об апелляции в законе об Антикорупционном суде

 Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия заявляет, что норма об апелляции в законе "О Высшем антикоррупционном суде" согласована с Венецианской комиссией, сообщает пресс-служба парламента.

"При подготовке законопроекта ко второму чтению комитет согласился с рекомендациями экспертов Венецианской комиссии, в своем Заключении (пункт 35) обращали внимание на целесообразности того, чтобы дела, которые находятся на рассмотрении на момент начала работы Высшего Антикоррупционного суда, продолжали рассматривать суды, где они на тот момент слушаются", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в противном случае, передача дел привела бы к перегрузке судей Высшего антикоррупционного суда, учитывая значительное количество дел, которые рассматриваются в судах первой и апелляционной инстанций до момента создания Высшего антикоррупционного суда.

Кроме того, комитет принял во внимание, что в соответствии с принятой в первом чтении редакцией законопроекта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда будет судом апелляционной инстанции только в отношении судебных решений Высшего антикоррупционного суда.

Также в комитете категорически опровергают обвинения общественных организаций по "не зачитыванию председателем комитета поправок относительно апелляционного рассмотрения дел Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в судах общей юрисдикции, а не в новосозданном Высшем антикоррупционном суде, а появления такой правки за час до голосования".

Согласно сообщению комитета, эта правка была отражена в подготовленном на рассмотрении ВР сравнительной таблице к законопроекту и не была поставлена в подтверждение при рассмотрении законопроекта в сессионном зале, оставшись в его окончательной редакции.

В связи с этим, было проведено технико-юридическую обработку ее редакции, в результате которого были обнаружены логические и терминологические несогласованности некоторых положений Уголовно-процессуального кодекса в редакции законопроекта.

В частности, в редакции законопроекта осталась норма о том, что суды апелляционной инстанции (кроме Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда) прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы по уголовным производствам в отношении преступлений, отнесенных этим кодексом к подсудности Высшего антикоррупционного суда.

В комитете подчеркнули, что в случае если бы такие положения были оставлены в законопроекте, то возникала бы ситуация, при которой исключалась возможность подать апелляционные жалобы на судебные решения, принятые судами первой инстанции, поскольку, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в понимании и определении закона является апелляционным судом в отношении судебных решений Высшего антикоррупционного суда, а остальные суды апелляционной инстанции прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда.

Таким образом, такие формулировки положений законопроекта могли привести к грубому нарушению Конституции Украины, которая гарантирует каждому обеспечения права на апелляционный пересмотр дела.

С целью недопущения таких неблагоприятных последствий как нарушение Конституции Украины и возможных негативных для Украины решений Европейского суда по правам человека, были необходимы доработки указанных положений.

В связи с этим, и для достижения правой определенности были уточнены и юридически правильно изложены пункт 20-2 раздела X и "Переходные положения" КПК, о чем председатель комитета объявил на заседании Верховной Рады Украины 6 июня 2018 за день до голосования за закон в целом.

Теги: #венецианская_комиссия #рада #антикоррупционный_суд
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