Пресс-секретарь Белого дома опровергла сообщение о своей отставке

Руководитель пресс-службы аппарата американского президента Сара Сандерс опровергла сообщение телеканала CBS о намерении уйти в отставку.

"Что, CBS знает по поводу моего будущего то, чего я сама не знаю?... Они опубликовали сообщение о моих планах "уйти из Белого дома", даже не спросив меня. Мне нравится моя работа, и считаю для себя честью работать с президентом", - написала С.Сандерс в своем твиттере.

Телеканал CBS, ссылаясь на информированные источники, близкие к администрации, а также на высказывания друзей С.Сандерс, с которыми она делилась своими планами, сообщил, что она планирует в конце текущего года покинуть свой пост.

В сообщении также говорится, что о том, чтобы уйти из администрации президента Дональда Трампа задумался также заместитель С.Сандерс - Радж Шах.

"Все это является последним свидетельством нестабильности ситуации в Белом доме, характеризующейся беспорядками", - говорится в сообщении.