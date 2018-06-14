Пресс-секретарь Белого дома Сандерс намерена подать в отставку

Сара Сандерс, возглавляющая пресс-службу Белого дома (США), планирует в конце текущего года покинуть свой пост, сообщил телеканал CBS, ссылаясь на информированные источники, близкие к администрации, а также на высказывания друзей С.Сандерс, с которыми она делилась своими планами.

О том, чтобы уйти из администрации президента Дональда Трампа задумался также заместитель С.Сандерс - Радж Шах, однако о том, когда он планирует уйти в отставку, пока не известно.

"Все это является последним свидетельством нестабильности ситуации в Белом доме, характеризующейся беспорядками", - говорится в сообщении.

Телеканал напоминает, что работу в Белом доме ранее уже оставили многочисленные сотрудники аппарата президента.

Источник заявил CBS, что "рано или поздно, но будет еще много сотрудников Белого дома, которые покинут свои посты... и будет трудно найти им замену".

С.Сандерс была назначена на должность заместителя пресс-секретаря Белого дома после победы Д.Трампа, а с июля 2017 года возглавила ее.

Свой первый брифинг от имени официального представителя администрации она провела 5 мая 2017 года.