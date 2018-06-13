Политика

21:49 13.06.2018

Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого главу Донецкой ОГА Павла Жебривского

1 мин читать

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении главы Донецкой областной государственной администрации Павла Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого, сообщила пресс-служба главы государства.

"За значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение украинскому народу постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Жебривского Павла Ивановича – председателя Донецкой областной государственной администрации", – говорится в соответствующем указе П.Порошенко, обнародованном на сайте президента Украины в ночь на четверг.

Теги: #жебривский #порошенко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко ввел в действие решение СНБО о мерах по испытанию вооружения и военной техники в Украине

Порошенко и Гройсман приветствуют решение Европарламента по новой программе макрофинансовой помощи Украине

Порошенко и Гройсман приветствуют решение Европарламента по новой программе макрофинансовой помощи Украине

Кабмин одобрил отставку Жебривского с поста главы Донецкой ОВГА

Порошенко отметил символизм в подаче в День России меморандума в Международный суд ООН

Порошенко настроен на вступление Украины в ЕС и НАТО до 2030г

Порошенко просит международных партнеров поскорее определиться с кандидатами в совет международных экспертов при отборе антикоррупционных судей

Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде

Жебривский уходит с поста главы Донецкой ОВГА

Порошенко рассказал об открытии пускового комплекса зернового терминала

ПОСЛЕДНЕЕ

Комитет Верховной рады согласовал с Венецианской комиссией норму об апелляции в законе об Антикорупционном суде

Киев надеется на прогресс в решении вопроса освобождения украинцев после телефонного разговора президентов Украины и РФ – Олифер

Киев на заседании ТКГ внес предложения для устойчивого "режима тишины" на Донбассе, но они не были восприняты РФ - Олифер

В ОБСЕ считают, что активизация нормандского формата будет способствовать прогрессу минского процесса

Правительство Грузии ушло в отставку вслед за премьером

Премьер Грузии подал в отставку

Госсекретарь США предупреждает КНДР, что ее ядерное разоружение подлежит серьезной верификации

Мэй заверила, что санкции против РФ будут сохранены и расширены

Климкин выступил в поддержку создания Музея истории Киева по Почтовой площади

Парубий в Великобритании обсудил упрощение визового режима для украинцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА