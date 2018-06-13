Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого главу Донецкой ОГА Павла Жебривского

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении главы Донецкой областной государственной администрации Павла Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого, сообщила пресс-служба главы государства.

"За значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение украинскому народу постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Жебривского Павла Ивановича – председателя Донецкой областной государственной администрации", – говорится в соответствующем указе П.Порошенко, обнародованном на сайте президента Украины в ночь на четверг.