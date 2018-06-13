Киев надеется на прогресс в решении вопроса освобождения украинцев после телефонного разговора президентов Украины и РФ – Олифер

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) заявляет о готовности к компромиссам ради освобождения украинцев, удерживаемых в РФ и отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), а также рассчитывает на прогресс в решении этого вопроса после телефонного разговора президентов Украины и РФ (состоялся 9 июня).

"Украинская сторона готова к компромиссам ради освобождения людей, которых удерживают в РФ и в ОРДЛО. Надеемся, что телефонный разговор президентов Украины и РФ по этой проблеме будет способствовать скорейшему решению вопроса", - написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на странице в Фейсбуке в среду вечером.

Кроме того, по ее словам, украинская сторона ожидает, что РФ пересмотрит свою позицию относительно важной гуманитарной инициативы - создание с участием Украины, РФ и Международного комитета Красного Креста (МККК) трехстороннего механизма поиска пропавших без вести.