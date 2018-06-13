Киев на заседании ТКГ внес предложения для устойчивого "режима тишины" на Донбассе, но они не были восприняты РФ - Олифер

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске предложила выполнение блока вопросов по безопасности Минских соглашений для наступления устойчивого "режима тишины" на Донбассе, однако эти предложения не были восприняты российской стороной, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Выполнение блока вопросов по безопасности Минских соглашений – безоговорочный путь для установления полноценного и всеобъемлющего мира на Донбассе", - написала она на своей странице в соцсети "Фейсбук" по результатам заседания ТКГ в Минске в среду.

По ее словам, прежде всего речь идет о прекращении огня; отводе тяжелых вооружений; создания в районе н.п. Кальмиусское, Кумачово, Новоазовске и Саханке участка, свободного от тяжелого вооружения; всестороннем доступе СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольные Украине участки российско-украинской границы; создание зон безопасности вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы и соблюдение линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года.

"Все эти вопросы были внесены украинской стороной как предложения для наступления устойчивого и подлинного режима тишины. Однако они категорически не были восприняты в первую очередь российской стороной", - подчеркнула Д.Олифер.