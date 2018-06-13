В ОБСЕ считают, что активизация нормандского формата будет способствовать прогрессу минского процесса

Активизация контактов "нормандской четверки" придаст импульс минскому процессу, заявил представитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) Мартин Сайдик.

"Активизация нормандского формата на разных уровнях даст импульс и минскому процессу", - заявил М.Сайдик журналистам по итогам заседания ТКГ в среду в Минске.

Он напомнил, что на прошедшей встрече нормандской четверки на уровне глав МИД "стороны подтвердили приверженность минским соглашениям и мирному урегулированию конфликта".