Политика

19:01 13.06.2018

В ОБСЕ считают, что активизация нормандского формата будет способствовать прогрессу минского процесса

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В ОБСЕ считают, что активизация нормандского формата будет способствовать прогрессу минского процесса

Активизация контактов "нормандской четверки" придаст импульс минскому процессу, заявил представитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) Мартин Сайдик.

"Активизация нормандского формата на разных уровнях даст импульс и минскому процессу", - заявил М.Сайдик журналистам по итогам заседания ТКГ в среду в Минске.

Он напомнил, что на прошедшей встрече нормандской четверки на уровне глав МИД "стороны подтвердили приверженность минским соглашениям и мирному урегулированию конфликта".

Теги: #сайдик #ткг #донбасс #минск
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