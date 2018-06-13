Политика

18:53 13.06.2018

Правительство Грузии ушло в отставку вслед за премьером

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Правительство Грузии ушло в отставку вслед за премьером

Весь состав правительства Грузии ушел в отставку в связи с решением премьер-министра Георгия Квирикашвили покинуть свой пост, сообщают в среду грузинские СМИ.

Согласно конституции Грузии, отставка премьер-министра или прекращение его полномочий другим путем вызывает автоматическое прекращение полномочий всех остальных членов правительства.

До формирования нового правительства старый состав будет временно исполнять обязанности.

Президент Грузии должен в течение семи дней представить кандидатуру на пост премьера, которую предложит парламентское большинство. Также в течение семи дней кандидат на пост главы правительства должен будет назвать кандидатуры на министерские посты, после чего представить состав правительства в парламент для получения вотума доверия.

Парламент в свою очередь в течение семи дней должен рассмотреть и проголосовать по вопросу выражения доверия новому составу правительства.

Вместе с утверждением состава правительства парламенту должна быть представлена новая правительственная программа.

Теги: #правительство #отставка #грузия
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