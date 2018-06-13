Мэй заверила, что санкции против РФ будут сохранены и расширены

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в ходе визита в Великобританию посетил час вопросов к премьер-министру этой страны Терезе Мэй.

Как сообщила в среду пресс-служба аппарата Верховной Рады, приветствуя А.Парубия и украинскую делегацию в гостевой ложе, член Палаты общин Джон Уиттингдейл задал главе правительства Великобритании вопрос о том, будут ли сохранены санкции против России.

Т.Мэй заверила, что санкции против России будут сохранены и расширены. "Я буду настаивать на дальнейшем неукоснительном соблюдении антироссийских санкций. На самом деле, по моему мнению, в некоторых сферах эти санкции должны быть и расширены", - цитирует премьера Великобритании пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Ранее в среду, выступая в парламенте Великобритании, А.Парубий озвучил предложение о создании совместной межпарламентской группы Украина - Великобритания, а возможно, и стран Балтии, Украина – Грузия - Молдова и Великобритания с целью выработки совместной позиции против гибридных угроз и дезинформации от России.