Политика

15:10 13.06.2018

НАБУ не обращалось к Филатову за пояснениями об источниках его доходов

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НАБУ не обращалось к Филатову за пояснениями об источниках его доходов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не обращалось к заместителю главы администрации президента Алексею Филатову за какими-либо пояснениями относительно законности источников его доходов, сообщает пресс-служба администрации президента.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины ни разу не обращалось к заместителю главы администрации президента Алексею Филатову за какими-либо пояснениями относительно законности источников его доходов или оснований приобретения активов", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе администрации президента в среду.

Как отметили в пресс-службе, если НАБУ обратится к А.Филатову, то он предоставит им всю необходимую информацию.

В администрации президента сообщили, что в декларации А.Филатова, поданной в марте 2018 года, указаны все его доходы и активы, какие должны отображаться в декларации согласно закону.

В пресс-службе также отметили, что указанную декларацию А.Филатов, как и другие заместители главы администрации президента, подал добровольно.

"До назначения на должность заместителя главы администрации президента Украины, А.Филатов 18 лет занимался частной юридической практикой. Доходы, полученные А.Филатовым до назначения на указанную должность, и подтвержденные официальными данными Государственной фискальной службой Украины, существенно превышают совокупную стоимость активов, которыми он владеет", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в среду пресс-служба НАБУ сообщила, что, начиная с 15 февраля детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы администрации президента Украины. "Все материалы и обращения по этой теме, которые поступили после 15 февраля, приобщаются к материалам указанного уголовного производства с целью их проверки в пределах досудебного расследования по указанному факту, о чем заявителям сообщается в письменном виде", - сообщили в НАБУ.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о заместителе главы администрации президента Алексее Филатове.

Теги: #доходы #ап #филатов
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