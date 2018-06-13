Посольство США в Украине присоединилось к призыву освободить украинских политзаключенных в РФ

В посольстве США в Украине заявляют о присоединении к требованию освобождения удерживаемых в РФ украинских политзаключенных, в том числе и объявившего голодовку Олега Сенцова.

"Мы присоединяемся к призыву людей по всему миру немедленно освободить украинских политических узников, которые несправедливо удерживаются Россией, включительно с Олегом Сенцовым, который уже начал второй месяц голодовки в знак протеста", - сообщается в микроблоге посольства США в Украине в соцсети Twitter в среду.

Как сообщалось, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ и аннексированном Россией Крыму.