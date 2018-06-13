Политика

14:57 13.06.2018

Посольство США в Украине присоединилось к призыву освободить украинских политзаключенных в РФ

1 мин читать
Посольство США в Украине присоединилось к призыву освободить украинских политзаключенных в РФ

В посольстве США в Украине заявляют о присоединении к требованию освобождения удерживаемых в РФ украинских политзаключенных, в том числе и объявившего голодовку Олега Сенцова.

"Мы присоединяемся к призыву людей по всему миру немедленно освободить украинских политических узников, которые несправедливо удерживаются Россией, включительно с Олегом Сенцовым, который уже начал второй месяц голодовки в знак протеста", - сообщается в микроблоге посольства США в Украине в соцсети Twitter в среду.

Как сообщалось, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ и аннексированном Россией Крыму.

Теги: #сенцов #сша #политзаключенные #посольство
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп: КНДР начнет процесс денуклеаризации незамедлительно

Трамп пригрозил премьеру Трюдо, что критика в его адрес будет дорого стоить Канаде

США в вопросах денуклеаризации сотрудничают с Южной Кореей, Японией и Китаем - Трамп

Трамп говорит о возможном посещении Пхеньяна, так же, как о вероятном посещении Ким Чен Ыном Белого дома

Трамп обещает отменить санкции против КНДР, когда Пхеньян не будет обладать готовым к применению ядерным оружием

Ким Чен Ын талантлив, так как смог жестко управлять КНДР, несмотря на юный возраст – Трамп

Трамп называет существенным ядерный арсенал КНДР, но называет страшной сказкой предположения о том, что ядерное разоружение КНДР займет 15 лет

Денуклеаризация КНДР будет полной и подлежащей верификации - Трамп

Ким Чен Ын обязался работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова, США дадут гарантии безопасности

Помпео в ближайшее время будет контактировать с КНДР, чтобы имплементировать договоренности Трампа с Ким Чен Ыном

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД ФРГ назвал политику Трампа эгоистичной, призвал дать ей единый европейский ответ

Британский премьер высказывается за усиление санкций против России

НАБУ не обращалось к Филатову за пояснениями об источниках его доходов

Порошенко и Гройсман приветствуют решение Европарламента по новой программе макрофинансовой помощи Украине

Европарламент утвердил 3-ю программу макрофинансовой помощи Украине на EUR1 млрд

Кабмин распределил 200 млн грн субвенции местным бюджетам на компенсацию стоимости жилья инвалидам и членам семей погибших воинов-интернационалистов

Порошенко и Гройсман приветствуют решение Европарламента по новой программе макрофинансовой помощи Украине

Игорь Плохой: «Создание Антикоррупционного суда – важный сигнал не только для МВФ, но и для иностранных инвесторов»

Австрия в ходе председательства в ЕС сосредоточится на защите внешних границ

Трамп более не видит ядерной угрозы в Северной Корее

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА