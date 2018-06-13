Порошенко и Гройсман приветствуют решение Европарламента по новой программе макрофинансовой помощи Украине

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил депутатов Европарламента за поддержку новой программы макрофинансовой помощи Европейского Союза для Украины, ожидает окончательного решения со стороны Совета ЕС.

"Только что абсолютное большинство депутатов поддержало предложение Еврокомиссии о выделении новой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины в объеме EUR1 млрд. Спасибо всем друзьям Украины в Европарламенте и европейских институтах за единство в поддержке Украины!", - написал президент на своей странице в "Фейсбук" в среду.

П.Порошенко отметил, что голосование в Европарламенте является свидетельством реального прогресса Украины на пути реформ.

"Жду одобрения в ближайшее время окончательного решения со стороны Совета ЕС", - резюмировал П.Порошенко.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман также поблагодарил европейских коллег за поддержку Украины.

"Европарламент только что на пленарной сессии 527 голосами поддержал решение о выделении Украине новой программы макрофинансовой помощи объемом EUR1 млрд. Спасибо нашим европейским коллегам за поддержку Украины", - написал премьер в "Твиттер" в среду.

Ранее в этот день в Европарламенте утвердили EUR1 млрд макрофинансовой помощи Украине.