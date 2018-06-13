Европарламент утвердил 3-ю программу макрофинансовой помощи Украине на EUR1 млрд

Европейский парламент одобрил третью программу макрофинансовой помощи для Украины, предполагающую выделение EUR1 млрд кредитов при выполнении Киевом ряда условий.

Такое решение поддержали 527 депутатов, высказались против -124 , воздержались - 29.

"Жду принятия в ближайшее время окончательного решения со стороны Совета ЕС", – написал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко, приветствовав решение Европарламента.

Как сообщалось, Совет ЕС предварительно уже одобрил выделение Украине этой финансовой помощи в размере EUR1 млрд, которая, как ожидается, будет использована властями страны в течение ближайших двух лет. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Совет ЕС ранее отмечал, что непосредственное выделение средств в рамках третьей программы макрофинансовой помощи будет обусловлено уважением со стороны Украины демократических механизмов, верховенства права и гарантий уважения прав человека.

"Условия (предоставления финпомощи - ИФ) будут установлены в меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Комиссией (Еврокомиссией – ИФ). Комиссия будет нести ответственность за предоставление макроэкономической помощи. Комиссия и Европейская служба внешних дел будут следить за выполнением условий", - отмечалось в сообщении.

Предварительные условия были сформулированы Европарламентом, Советом ЕС и Еврокомиссией в совместном заявлении. Основными условиями являются запуск системы проверки электронных деклараций, проверки данных о бенефициарах компаний, создание хорошо функционирующего специализированного антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Кроме того, в меморандуме будут заложены условия по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

"Если условия не выполняются, Комиссия временно приостанавливает или отменяет выделение макрофинансовой помощи", – отмечалось в проекте совместного заявления Европарламента, Совета Европы и Еврокомиссии.

Согласно проекту документов, обнародованных на сайте Совета Европы, предпосылкой для предоставления макрофинансовой помощи также является уважение Украиной эффективных демократических механизмов, в том числе многопартийной парламентской системы.

Согласно обнародованным материалам, макрофинансовая помощь выделяется на срок до 15 лет. Она будет поделена на два транша, размеры которых будут установлены дополнительно. Программа будет действовать 2,5 года с момента вступления в силу меморандума и взаимопонимании с Украиной.

Первоначально предполагается, что средства макрофинансовой помощи будут выделены Нацбанку, однако возможна ситуация, когда конечным их бенефициарным получателем станет Минфин.

Евросоюз напоминает, что с 2014 года предоставил Украине EUR2,81 млрд макрофинансовой помощи. Третий транш второй программы макрофинансовой помощи на EUR600 млн был отменен 18 января 2018 года из-за невыполнения страной согласованных условий.

Необходимость в третьей программе возникла в связи с тем, что в ноябре 2017 года миссия МВФ пересмотрела свои оценки потребности страны во внешнем финансировании, указав на дополнительный разрыв в $4,5 млрд на 2018-2019 гг.