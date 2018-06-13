Политика

14:29 13.06.2018

Игорь Плохой: «Создание Антикоррупционного суда – важный сигнал не только для МВФ, но и для иностранных инвесторов»

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Создание в Украине Антикоррупционного суда является важным сигналом не только для Международного валютного фонда, но и для иностранных инвесторов.

Такое мнение выразил собственник компании по управлению активами «Альтегрис» Игорь Плохой.

«Я сейчас активно занимаюсь привлечением в страну инвестиций из Европейского Союза и могу с уверенностью сказать, что создание Антикоррупционного суда – важный сигнал не только для МВФ, но и для иностранных инвесторов, – уверен бизнесмен. – Это подтверждает реальные намерения украинской власти бороться с коррупцией».

По его словам, представители бизнеса хотят, чтобы «правила игры» были максимально прозрачными и понятными.

«Для бизнеса крайне важно, чтобы правила игры были максимально прозрачными и понятными. Именно поэтому народным депутатам стоит прислушаться к позиции НАБУ о необходимости принятия дополнительных законодательных актов  для запуска работы Антикоррупционного суда», – отметил предприниматель.

Напомним, ранее Игорь Плохой заявил о том, что он стал одним из первых, кто для того, чтобы быть честным перед государством, открыто сообщил о получении европейского гражданства и подал документы на рассмотрение Президента о выходе из гражданства Украины.

 

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