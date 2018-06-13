Политика

14:41 13.06.2018

Порошенко и Гройсман приветствуют решение Европарламента по новой программе макрофинансовой помощи Украине

1 мин читать
Порошенко и Гройсман приветствуют решение Европарламента по новой программе макрофинансовой помощи Украине

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил депутатов Европарламента за поддержку новой программы макрофинансовой помощи Европейского Союза для Украины, ожидает окончательного решения со стороны Совета ЕС.

"Только что абсолютное большинство депутатов поддержало предложение Еврокомиссии о выделении новой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины в объеме EUR1 млрд. Спасибо всем друзьям Украины в Европарламенте и европейских институтах за единство в поддержке Украины!", - написал президент на своей странице в "Фейсбук" в среду.

П.Порошенко отметил, что голосование в Европарламенте является свидетельством реального прогресса Украины на пути реформ.

"Жду одобрения в ближайшее время окончательного решения со стороны Совета ЕС", - резюмировал П.Порошенко.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман также поблагодарил европейских коллег за поддержку Украины.

"Европарламент только что на пленарной сессии 527 голосами поддержал решение о выделении Украине новой программы макрофинансовой помощи объемом EUR1 млрд. Спасибо нашим европейским коллегам за поддержку Украины", - написал премьер в "Твиттер" в среду.

Ранее в этот день в Европарламенте утвердили EUR1 млрд макрофинансовой помощи Украине.

Теги: #гройсман #помощь #порошенко #европарламент
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко и Гройсман приветствуют решение Европарламента по новой программе макрофинансовой помощи Украине

Европарламент утвердил 3-ю программу макрофинансовой помощи Украине на EUR1 млрд

Порошенко отметил символизм в подаче в День России меморандума в Международный суд ООН

Франция и ФРГ готовы помочь в разминировании на востоке Украины

Порошенко настроен на вступление Украины в ЕС и НАТО до 2030г

Порошенко просит международных партнеров поскорее определиться с кандидатами в совет международных экспертов при отборе антикоррупционных судей

Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде

Порошенко рассказал об открытии пускового комплекса зернового терминала

Порошенко заявляет о беспрецедентной поддержке создания Антикоррупционного суда среди украинцев

Порошенко поблагодарил лидеров стран G7 и ЕС за поддержку Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД ФРГ назвал политику Трампа эгоистичной, призвал дать ей единый европейский ответ

Британский премьер высказывается за усиление санкций против России

НАБУ не обращалось к Филатову за пояснениями об источниках его доходов

Посольство США в Украине присоединилось к призыву освободить украинских политзаключенных в РФ

Кабмин распределил 200 млн грн субвенции местным бюджетам на компенсацию стоимости жилья инвалидам и членам семей погибших воинов-интернационалистов

Игорь Плохой: «Создание Антикоррупционного суда – важный сигнал не только для МВФ, но и для иностранных инвесторов»

Австрия в ходе председательства в ЕС сосредоточится на защите внешних границ

Трамп более не видит ядерной угрозы в Северной Корее

В Минске начались встречи подгрупп ТКГ

Кабмин одобрил отставку Жебривского с поста главы Донецкой ОВГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА