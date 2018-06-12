Найем сообщил, что если четвертый подозреваемый в его избиении не вернется в Украину до 30 июня, его дело могут выделить в отдельное производство

Если четвертый фигурант дела о нападении на народного депутата Мустафу Найема не будет передан из Азербайджана в Украину до 30 июня, его дело могут оформить в отдельное производство, что нежелательно, сообщает нардеп.

"Четвертый подозреваемый… до сих пор в бегах и процедурой добровольной экстрадиции воспользоваться не спешит. В прокуратуре и в полиции утверждают, что основные договоренности с правоохранительными органами Азербайджана уже достигнуты, но нерешенным все еще остается политический вопрос", - написал М.Найем на своей странице в Facebook во вторник.

Он также пояснил, что до 25 июня прокуратура должна предъявить подозреваемым обвинительный акт, либо обратиться в суд за продлением сроков досудебного расследования и домашнего ареста для подозреваемых.

По его словам, 30 июня истекает срок досудебного следствия.

"Если к тому моменту беглый подозреваемый не вернется, его дело, скорее всего, будет выделено в отдельное производство, что нежелательно", - подчеркнул народный депутат.

По его словам, трое подозреваемых, которые находятся под домашним арестом, отказываются признать свою вину, не дают показания и не идут на сотрудничество со следствием.

М.Найем отмечает, что как потерпевшая сторона, будет настаивать на максимальной мере наказания всем участникам правонарушения. Вместе с тем он подчеркнул, что не намерен вступать в закрытые договоренности с подозреваемыми. "Им это не поможет уклониться от суда и приговора, а мне Уголовно-процессуальный кодекс позволяет возместить нанесенный ущерб в любом согласованном сторонами размере законным и прозрачным способом", - пояснил нардеп.

Он добавил, что соответствующий иск он уже подавал, но в ходе лечения и оказания ему правовой помощи исковые требования пересмотрели в сторону увеличения.

"Новый иск, конечно же, будет подан открыто и в соответствии со всеми нормами законодательства. И исковые требования точно будут выше упоминаемой в прессе суммы", - заявил М.Найем.

Как сообщалось, 30 апреля 2018 года в центре Киева в результате конфликта на дороге неизвестные напали на народного депутата Мустафу Найема (фракция БПП). В результате избиения у депутата диагностировали перелом челюсти и сотрясение головного мозга.

М.Найем сообщил, что в словесной перепалке на дороге в центре Киева, закончившейся нанесением ему телесных повреждений, принимали участие "человека четыре-пять".

Полиция Киева задержала троих участников конфликта: Саитова Ахмеда Абубакаровича, 1999 года рождения, Саитова Магомеда-Салиха Аргуевича, 1996 года рождения, и Умала Тимербилатова Руслановича, 1996 года рождения. Еще один из участников нападения сумел покинуть Украину и улетел в Баку.

Трем задержанным по подозрению в нападении объявили о подозрении по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

2 мая Шевченковский районный суд г.Киева избрал задержанным меру пресечения в виде домашнего ареста. Так, круглосуточный домашний арест был избран судом гражданину Российской Федерации Саитову Магомеду-Салиху Аргуевичу, 1996 года рождения, студенту 2-го курса КПИ. Мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время (с 23:00 до 6:00) избрана судом гражданину РФ Умолту Тимербулатову Руслановичу, 1996 года рождения, и Саитову Ахмеду Абубакаровичу, 1999 года рождения (неработающий).

В этот же день стало известно, что Национальная полиция объявила в розыск Магомеда-Амина Абубакаровича Саитова, 1989 года рождения, – одного из подозреваемых в нападении на народного депутата Украины М.Найема. 7 мая Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 июля без права внесения залога М.-А. Саитову. 7 мая прокуратура Киева направила в Генеральную прокуратуру Украины материалы для подготовки запроса на экстрадицию этого подозреваемого, задержанного на территории Азербайджана.