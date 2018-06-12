Политика

07:51 12.06.2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о стремлении к сотрудничеству с США

1 мин читать
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о стремлении к сотрудничеству с США

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил после встречи с глазу на глаз с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре, что он готов сотрудничать с США, сообщила местная газета Straits Times.

"Ким Чен Ын заявил, что он готов работать в тесном сотрудничестве с Дональдом Трампом. Это будет нелегко, но он готов это сделать", - пишет газета.

По сообщению агентства АП, в ходе встречи с Д.Трампом Ким Чен Ын сказал: "Нам было нелегко приехать сюда (на саммит - ИФ). Было прошлое, которое держало нас за щиколотки, и ошибочные предубеждения и подходы, закрывавшие временами наши глаза и уши. Мы преодолели все это, и мы находимся сейчас здесь".

В настоящее время встреча Д.Трампа и Ким Чен Ына продолжается в расширенном составе.

Перед началом саммита в расширенном формате Д.Трамп предвосхитил совместную работу с Ким Чен Ыном с целью устранить разногласия вокруг ядерной программы КНДР.

"Работая вместе, мы с этим разберемся",- заявил американский президент. По его словам, они с Ким Чен Ыном "решат большую проблему, большую дилемму".

Ким Чен Ын при этом не стал отвечать на вопрос журналистов о том, откажется ли он от ядерного оружия.

Теги: #сша #лидер #кндр #отношения
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп обсудил по телефону с лидерами Японии и Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР

Помпео назвал полную денуклеаризацию Корейского полуострова единственным результатом в отношениях с КНДР, который примут США

Трамп заявил об оптимистических ожиданиях от встречи с Ким Чен Ыном

Советник Трампа обрушился с критикой на Трюдо за слова об американских пошлинах

Трамп прибыл в Сингапур для встречи с лидером КНДР

На саммите "семерки" в Квебеке договорились о создании диалога по торговым проблемам

Госдепартамент США требует освободить украинских политзаключенных в России

Трамп считает, что Россию следует вернуть в G8

Президент США ждет дня, когда после отказа КНДР от разработки ОМУ санкции будут сняты

В США призвали Россию вывести свои войска из Донбасса

ПОСЛЕДНЕЕ

Франция и ФРГ готовы помочь в разминировании на востоке Украины

Министры "нормандской четверки" поручили политдиректорам обсудить вопрос о миссии ООН в Донбассе

Ле Дриан: Идея миротворческой миссии на востоке Украины реализуема лишь при успехах в реализации минских договоренностей

Министрам "Нормандской четверки" на переговорах в Берлине удалось договориться по ряду вопросов

На переговорах в "Нормандском формате" была подтверждена необходимость соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины

Грымчак не исключает возможности своего назначения главой Донецкой обладминистрации

Главные угрозы украинским выборам будут возникать в самой Украине – Охендовский

Порошенко настроен на вступление Украины в ЕС и НАТО до 2030г

Порошенко просит международных партнеров поскорее определиться с кандидатами в совет международных экспертов при отборе антикоррупционных судей

Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА