Политика

01:21 12.06.2018

Франция и ФРГ готовы помочь в разминировании на востоке Украины

1 мин читать
Франция и ФРГ готовы помочь в разминировании на востоке Украины

Власти Франции и Германии готовы оказать помощь в разминировании в зоне конфликта на востоке Украины, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Франция и Германия предложили принять участие в разминировании, выделив дополнительные средства, а также - предоставив консультации экспертов", - заявил он журналистам в Берлине.

Кроме того, французский министр отметил необходимость большей защиты гражданских объектов.

"Базовые гражданские объекты инфраструктуры, такие как фильтрационная станция в Донецке, должны быть лучше защищены", - заявил он, подчеркнув, что в то решение, которое будет выработано в случае с этой станцией, в дальнейшем может быть использовано как модель для обеспечения безопасности и многих других объектов.

Теги: #помощь #франция #разминирование
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ле Дриан: Идея миротворческой миссии на востоке Украины реализуема лишь при успехах в реализации минских договоренностей

Глава Минфина Франции сравнил торговую политику США с перестрелкой в стиле Дикого Запада

Германия готова вместе с европейскими партнерами помогать Украине расширять экономические возможности - Штайнмайер

Евросоюз не готов к дальнейшему расширению - Макрон

Мингарелли надеется, что ЕС летом завершит процедуры по согласованию макрофинансовой помощи для Украины

США предоставят Украине дополнительную помощь в $125 млн

Премьер Хорватии инициирует помощь детям крымских татар и украинцев, задержанных оккупационной властью Крыма - И.Геращенко

Лидеры Великобритании, Франции и Германии сожалеют о решении Вашингтона выйти из сделки с Ираном - совместное заявление

Лидеры Британии, Германии и Франции поддерживают ядерную сделку с Ираном

Киев призывает международных партнеров активизировать помощь переселенцам

ПОСЛЕДНЕЕ

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о стремлении к сотрудничеству с США

Трамп обсудил по телефону с лидерами Японии и Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР

Министры "нормандской четверки" поручили политдиректорам обсудить вопрос о миссии ООН в Донбассе

Министрам "Нормандской четверки" на переговорах в Берлине удалось договориться по ряду вопросов

На переговорах в "Нормандском формате" была подтверждена необходимость соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины

Грымчак не исключает возможности своего назначения главой Донецкой обладминистрации

Главные угрозы украинским выборам будут возникать в самой Украине – Охендовский

Порошенко настроен на вступление Украины в ЕС и НАТО до 2030г

Порошенко просит международных партнеров поскорее определиться с кандидатами в совет международных экспертов при отборе антикоррупционных судей

Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА