Политика

01:20 12.06.2018

Министры "нормандской четверки" поручили политдиректорам обсудить вопрос о миссии ООН в Донбассе

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Министры "нормандской четверки" поручили политдиректорам обсудить вопрос о миссии ООН в Донбассе

Глава МИД ФРГ Хайко Маас во вторник заявил, что министры "нормандской четверки" в ходе переговоров в Берлине уделили особое внимание вопросу возможной отправки миссии ООН на восток Украины.

"Что касается условий присутствия миссии ООН на востоке Украины, то мы поручили нашим политдиректорам провести дальнейшие консультации по этим вопросам в течение следующей недели", - сказал глава МИД ФРГ, выступая на итоговой пресс-конференции в Берлине.

При этом Х.Маас отметил, что выступает за беспрепятственный доступ на восток Украины миссии ООН.

Теги: #консультации #фрг #оон
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