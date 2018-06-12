Политика

01:18 12.06.2018

Ле Дриан: Идея миротворческой миссии на востоке Украины реализуема лишь при успехах в реализации минских договоренностей

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Ле Дриан: Идея миротворческой миссии на востоке Украины реализуема лишь при успехах в реализации минских договоренностей

Франция будет готова работать над формированием миротворческой миссии ООН на востоке Украины, однако сначала следует продвинуться в реализации Минских договоренностей, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Нужно добиться успеха в процессе выполнения Минских договоренностей, после чего можно рассматривать операцию по поддержанию мира", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Франции, ФРГ, России и Украины.

Ж.-И.Ле Дриан пояснил, что сначала нужно добиться мира, а уже потом - думать, как его поддерживать. Говоря о возможной международной миротворческой миссии, министр выразил мнение, что "можно найти общие позиции по параметрам".

"Мы готовы работать над параметрами возможной миссии ООН на востоке Украины, когда это позволит реализация Минских договоренностей", - добавил он. Министр отметил, что эту тему стороны должны в скором времени обсудить на уровне политдиректоров.

Теги: #миссия #франция
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