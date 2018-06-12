Политика

01:17 12.06.2018

Министрам "Нормандской четверки" на переговорах в Берлине удалось договориться по ряду вопросов

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Министрам "Нормандской четверки" на переговорах в Берлине удалось договориться по ряду вопросов

Глава МИД ФРГ Хайко Маас во вторник заявил, что министры иностранных дел стран "Нормандской четверки" договорились о ряде мер по обеспечению режима прекращения огня на востоке Украины.

"К этому (решениям по Украине - ИФ) относится вывод тяжелых вооружений, военных и разминирование территорий... Мы также обсудили действия в гуманитарной сфере, которые обеспечат нужды людей, к этому относится и обмен военнопленными", - сказал министр, выступая на пресс-конференции в Берлине.

По словам Х.Мааса, стороны договорились и далее проводить консультации экспертов "Нормандской четверки" по "формуле Штайнмайера".

Теги: #договоренности #вопросы #фрг
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